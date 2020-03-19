«Сьон» предложил игрокам понижение зарплаты. Думбия отказался, с ним разорвут контракт

Швейцарский «Сьон» предложил всем своим игрокам подписать краткосрочные контракты со значительным понижением зарплаты из-за карантина, связанного с коронавирусом, сообщает Blick.

По новому договору футболисты «Сьона», которые согласятся на понижение, будут получать 12 350 швейцарских франков (€ 11700) на время паузы в чемпионате. Соглашение игрокам прислали по почте, однако футболисты не успели проконсультироваться с юристами, так как руководство клуба потребовало ответить до дня среды.

Несколько игроков решили не подписывать контракт, о чём уведомили клуб. Среди них бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия, экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Сонг, а также Пайтим Касами, Йоанн Джуру, Эрмир Леняни, Ксавье Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе. После этого «Сьон» прислал отказавшимся спортсменам уведомление о расторжении контрактов.

Швейцарская ассоциация футболистов, узнав о случившемся, уже подала протест. «Ожидаем, что увольнения игроков будут немедленно отменены и начнётся обсуждение возможных альтернативных решений», — говорится в письме президента ассоциации Люсьена Валлони, которое он направил в «Сьон».

В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года.