Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 19 марта

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 19 марта
Футбол / Англия 0

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время известно о 23 футболистах, заражённых инфекцией.

Италия:

Даниэле Ругани, Блез Матюиди (оба – «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»).

Испания:

Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – «Валенсия»), Жонатас («Эльче»).

Германия:

Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – «Ганновер-96»).

Англия:

Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

ЦСКА отправили на карантин, а «Ростов» продолжает тренироваться. LIVE!
Хроники коронавируса.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020