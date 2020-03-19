Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 19 марта

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время известно о 23 футболистах, заражённых инфекцией.



Италия:



Даниэле Ругани, Блез Матюиди (оба – «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все – «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все – «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»).



Испания:



Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала (все – «Валенсия»), Жонатас («Эльче»).



Германия:



Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба – «Ганновер-96»).



Англия:



Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

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