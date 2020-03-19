Умер экс-игрок «Кардиффа» Уиттингем. Неделю назад он упал с лестницы в пабе

Бывший полузащитник«Кардифф Сити» и «Астон Виллы» Питер Уиттингем скончался на 36-м году жизни.

«С большим сожалением мы должны сообщить болельщикам, что Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет. Новость о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас до глубины. Наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Мы просим уважать неприкосновенность их частной жизни в это жестокое и трудное время.

Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом и болельщиками, всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в заявлении на сайте «Кардиффа».

Уиттингем перед смертью около недели провёл в больнице. Он получил травму головы после падения с лестницы в пабе.

Футболист провёл 459 матчей за «Кардифф», забил 98 голов. Хавбек завершил карьеру летом 2018 года.