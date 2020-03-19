Ловчев обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своём телеграм-канале обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Коронавирус охватил и напугал весь мир. В том числе и моё семейство. Что в таких случаях делают? Во-первых, чаще моем руки, что вообще должно быть каждый день. Понятно, что когда выходишь куда-то, то нужно маску надевать. Понятно, что если начинает першить горло, поднимается температура, то нужно звать врачей, и ничего больше не сделаешь. Сейчас футболисты спорят, нужно ли проводить соревнования. Уверен, что любое зрелище, чемпионаты мира и Европы не стоят даже одной смерти. А смертей много… Поэтому просто выполняйте то, что говорят врачи», — сказал Ловчев.

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