Ловчев обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своём телеграм-канале обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
«Коронавирус охватил и напугал весь мир. В том числе и моё семейство. Что в таких случаях делают? Во-первых, чаще моем руки, что вообще должно быть каждый день. Понятно, что когда выходишь куда-то, то нужно маску надевать. Понятно, что если начинает першить горло, поднимается температура, то нужно звать врачей, и ничего больше не сделаешь. Сейчас футболисты спорят, нужно ли проводить соревнования. Уверен, что любое зрелище, чемпионаты мира и Европы не стоят даже одной смерти. А смертей много… Поэтому просто выполняйте то, что говорят врачи», — сказал Ловчев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 19 марта
Читайте также
- 19 марта 2020
-
19:40
-
19:32
-
19:19
-
19:09
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
18:30
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:11
-
16:57
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33
-
15:32
-
15:19
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
Партнерский контент