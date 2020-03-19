Игуаин нарушил условия карантина «Ювентуса» и улетел в Аргентину

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин прошлой ночью покинул Италию, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Форвард решил вернуться в Аргентину, чтобы избежать эпидемии коронавируса. Футболиста остановили сотрудники аэропорта. Выяснилось, что Игуаин прошёл тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Аргентинец, как и остальные игроки «Ювентуса», находился на карантине.

12 марта «Ювентус» сообщил, что сотрудники клуба ушли на карантин после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.