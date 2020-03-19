Игуаин нарушил условия карантина «Ювентуса» и улетел в Аргентину
Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин прошлой ночью покинул Италию, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Форвард решил вернуться в Аргентину, чтобы избежать эпидемии коронавируса. Футболиста остановили сотрудники аэропорта. Выяснилось, что Игуаин прошёл тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Аргентинец, как и остальные игроки «Ювентуса», находился на карантине.
12 марта «Ювентус» сообщил, что сотрудники клуба ушли на карантин после заражения защитника Даниеле Ругани коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
«Ювентус» объявил об уходе на карантин 121 сотрудника клуба
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