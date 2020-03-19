Фигуристка Радионова показала своего молодого человека. Им оказался футболист ЦСКА
Российская фигуристка Елена Радионова опубликовала фотографию с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым, который оказался её молодым человеком. Ранее девушка скрывала своего избранника.
«Именинник», — написала Радионова в своём «инстаграме». 18 марта футболисту исполнилось 22 года.
21-летняя Радионова становилась серебряной призёркой чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, а также бронзовой призёркой чемпионата мира 2015 года.
Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.
ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Делемон» — 5:0. Кучаев сделал хет-трик за 20 минут
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