Фигуристка Радионова показала своего молодого человека. Им оказался футболист ЦСКА

Российская фигуристка Елена Радионова опубликовала фотографию с полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым, который оказался её молодым человеком. Ранее девушка скрывала своего избранника.

«Именинник», — написала Радионова в своём «инстаграме». 18 марта футболисту исполнилось 22 года.

21-летняя Радионова становилась серебряной призёркой чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, а также бронзовой призёркой чемпионата мира 2015 года.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.