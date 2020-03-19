Дивеев: Луис Адриано был самым грязным нападающим РПЛ. Постоянно друг друга материли

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев рассказал, с какими нападающими сложнее всего играть в Российской Премьер-Лиге.

«Самый тяжёлый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьёт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош!» Помните, как на турнире в Австрии Набу удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Стычка между форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошла в матче австрийского предсезонного турнира летом 2019 года. На 42-й минуте матча «Спартак» — ЦСКА Набабкин после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.



Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу. Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.