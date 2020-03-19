Семак: игроки «Зенита» могут быть наказаны, если без необходимости выйдут из дома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем грозит футболистам петербургского клуба нарушение карантина, который введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
Карантин — это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семей и близких. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.
Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.
Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьёзных на то оснований. Понимаем, что нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.
Конечно, за нарушения есть наказания. Санкции — требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения влекут за собой очень серьёзные наказания.
Большую часть времени я нахожусь дома, а остальное — по мере необходимости. Вот недавно нужно было приехать на базу. Я туда приехал, немного побыл и вернулся домой, не посещая никаких других мест», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
- 19 марта 2020
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