Дивеев: поначалу стеснялся Акинфеева Игорем называть

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев признался, что раньше стеснялся голкипера Игоря Акинфеева.

«В компаниях я тихий, спокойненький. Не такой, как Дзюба, который, по рассказам, всё время шутит и байки травит. А на поле нужно быть громким — в футбол молча не играют, тем более на моей позиции. Защитники и вратарь стоят последними и видят всё поле, поэтому должны активнее подсказывать. Я и в детстве это делал, играя в полузащите. Возможно, что-то передалось от отца, он у меня эмоциональный человек.

Когда Дивеев играет, его лучше всех слышно на поле. Это ещё и Виктора Михайловича заслуга. Помню, когда с «Уфой» в Кампоаморе первый раз за ЦСКА играл, как рыба был, стеснялся рот открыть. Гончаренко сразу начал внушать: «Ты защитник и должен разговаривать. Подсказывать, спрашивать».



Стеснялся ли поначалу? Ну конечно. Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать — для меня он Игорем Владимировичем был: «Доброе утро!», «Приятного вам аппетита». Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.