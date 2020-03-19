К. Комбаров рассказал о самоизоляции из-за коронавируса

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров показал, чем он занимается во время приостановки Российской Премьер-Лиги.

Комбаров записал видео во время своей прогулки. Футболист рассказал, что его семья «была вынуждена самоизолироваться». По его словам, во время паузы в чемпионате он совершает пробежки и делает зарядку со своими детьми. Фото и видео можно посмотреть в «сториз» на странице Комбарова в «Инстаграме».

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тысяч. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Ранее нападающий екатеринбургского «Урала» Андрей Панюков рассказал о ситуации в городе во время эпидемии коронавируса.