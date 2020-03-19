Ари: считаю, российские власти не разглашают реальное число заражённых коронавирусом

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России серьёзнее, чем её пытаются представить на официальном уровне.

«Я считаю, что российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не будут разглашать данные о реальном количестве инфицированных. Один из врачей ФК «Краснодар» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса.

Да, я боюсь заразиться коронавирусом. Слава богу, ни один мой знакомый, друг или коллега не заболели», — сказал Ари в интервью Jovem Pan.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тысяч. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.