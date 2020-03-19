«В стране кризис с туалетной бумагой, а вы чеканите». Реброву пришлось ответить на критику

Вратарь «Спартака» Артём Ребров, поучаствовавший в челлендже по чеканке туалетной бумаги, ответил на критику болельщика.

«Сейчас в стране кризис с туалетной бумагой, а вы ей чеканите», — написал фанат в комментариях под роликом, где Ребров набивает рулон.

«Если кто-то ещё переживает, то спокойно. Данный экспонат остался цел и невредим, возможно использование по назначению», — написал Ребров в «сториз» своего «инстаграма».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр, защитник Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.