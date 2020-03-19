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Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга

Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга
Футбол / РПЛ 0

Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Всем скучно без футбола. Нам дали пять дней выходных. Каждый занимается дома, в тренажёрном зале. Пока никто точно не знает — продолжится ли чемпионат. В Оренбурге остались только легионеры, все остальные улетели по домам. Надеемся, что всё быстро пройдёт, и будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой. Без футбола нам тяжело, придётся заново набирать форму», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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