Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга
Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Всем скучно без футбола. Нам дали пять дней выходных. Каждый занимается дома, в тренажёрном зале. Пока никто точно не знает — продолжится ли чемпионат. В Оренбурге остались только легионеры, все остальные улетели по домам. Надеемся, что всё быстро пройдёт, и будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой. Без футбола нам тяжело, придётся заново набирать форму», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Деспотович: как «Оренбург» мог сдать игру, если нам очки нужны, как хлеб?
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