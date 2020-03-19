Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спасибо, легенда». Кокорин поблагодарил Воронина за поздравление

«Спасибо, легенда». Кокорин поблагодарил Воронина за поздравление
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил на своей странице в «Инстаграме» поздравление с днём рождения, которое опубликовал экс-нападающий «Ливерпуля» и «Динамо» Андрей Воронин.

«С днём рождения! Мастер, только вперёд!» — написал Воронин в «сториз» «Инстаграма», выложив совместное фото с Кокориным.

«Спасибо, легенда», — ответил на его поздравление Кокорин.

Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020