«Спасибо, легенда». Кокорин поблагодарил Воронина за поздравление

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил на своей странице в «Инстаграме» поздравление с днём рождения, которое опубликовал экс-нападающий «Ливерпуля» и «Динамо» Андрей Воронин.
«С днём рождения! Мастер, только вперёд!» — написал Воронин в «сториз» «Инстаграма», выложив совместное фото с Кокориным.
«Спасибо, легенда», — ответил на его поздравление Кокорин.
Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
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