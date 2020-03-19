Балотелли-мем, Неймар с бутсой на лбу и селфи Тотти. Фото вирусных празднований в футболе
Празднование гола — неизменный атрибут футбольных матчей. Футболисты придумывают различные трюки, танцы, жесты и прочие элементы, чтобы красиво и красочно отпраздновать свой гол. История футбола знает множество примеров оригинального отмечания забитого мяча — как командного, так и индивидуального. Мы собрали для вас самые интересные из них.
На данный момент пандемия COVID-19 парализовала весь мировой спорт. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс.
Пока европейский футбол на паузе, предлагаем вашему вниманию самые яркие и запоминающиеся празднования за последние несколько лет.
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