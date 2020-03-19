«Друзья, не поддавайтесь панике». Тарасов обратился к болельщикам

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в рамках акции Москомспорта по борьбе с коронавирусом записал обращение для болельщиков.

«Друзья, всем привет! Я Дмитрий Тарасов, профессиональный футболист. Хотелось бы затронуть такую важную проблему, как коронавирус. Друзья, не поддавайтесь панике, соблюдайте все рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Относитесь друг к другу с пониманием и уважением. Вместе мы переживём и эту большую проблему. Всем мира и добра!» — сказал Тарасов.

Видео можно посмотреть на странице Москомспорта в «Инстаграме».

Ранее акцию Москомспорта поддержал бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.