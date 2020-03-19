«Не распространяйте непроверенные данные». Сычёв обратился к фанатам из-за коронавируса

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Друзья! Ситуация с коронавирусом достаточно серьёзная. Самое главное — не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки несколько раз в день с мылом, использовать антисептик, особенно после контакта с предметами и людьми. И очень важная вещь — не читать и не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Помогайте родственникам и пожилым людям. Если у вас недомогание, то точно не нужно никуда ходить. Найти телефон горячей линии в Интернете и позвонить. Если у вас есть возможность не выходить из дома, используйте это. Тем самым вы уменьшите риск заражения коронавирусом», — сказал Сычёв в видеообращении, размещённом в «инстаграме» Moskomsport.

Ранее сообщалось, что жители Алматы покидают город после сообщения о карантине.