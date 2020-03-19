Малком: только вернулся и почувствовал азарт, как РПЛ приостановили

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса.

«Нужно доиграть чемпионат позже, или закончить сейчас и распределить медали? У меня есть определенные трудности, связанные с этой паузой, ведь я только-только вернулся на поле, вновь почувствовал атмосферу игры, поддержку болельщиков «Зенита» и города, азарт.

Сложно опять делать перерыв во всем этом. Но для меня нет никакой проблемы в том, чтобы закончить турнир чуть позже, в мае-июне я настроен играть все матчи до самого финиша и завершить сезон победами и трофеями", — сказал Малком в интервью пресс-службе «Зенита».

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тысяч человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тысяч. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.