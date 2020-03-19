«Мы любим тебя, папа». Невеста Роналду назвала Криштиану ангелом-хранителем

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» обращение к своему жениху.
«За твою силу и храбрость ты всегда будешь нашим героем. За то, что защищаешь нас ночью и днем, ты будешь нашим ангелом-хранителем. В моменты радости ты будешь нашим особенным другом. За ту великую любовь, которую ты нам даришь, за свой пример и поддержку, ты всегда будешь для нас самым важным и лучшим из мужчин. Мы любим тебя, папа», — написала Родригес.
Ранее Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса.
Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.
- 19 марта 2020
-
22:49
-
22:40
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:07
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:40
-
19:32
-
19:19
-
19:09
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
18:30
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
17:33