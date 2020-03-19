«Мы любим тебя, папа». Невеста Роналду назвала Криштиану ангелом-хранителем

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» обращение к своему жениху.

«За твою силу и храбрость ты всегда будешь нашим героем. За то, что защищаешь нас ночью и днем, ты будешь нашим ангелом-хранителем. В моменты радости ты будешь нашим особенным другом. За ту великую любовь, которую ты нам даришь, за свой пример и поддержку, ты всегда будешь для нас самым важным и лучшим из мужчин. Мы любим тебя, папа», — написала Родригес.

Ранее Родригес была замечена в магазине одежды торгового центра города Фуншал на острове Мадейра, хотя она должна была находиться в карантине из-за коронавируса.

Роналду и Родригес воспитывают четырех детей: старшего сына спортсмена — Криштиану Роналду-младшего, близнецов, рожденных от суррогатных матерей, а также совместную дочь.