Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Украинский футболист попал в лицо своей девушке рулоном туалетной бумаги. Видео

Украинский футболист попал в лицо своей девушке рулоном туалетной бумаги. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за львовские «Карпаты», неудачно поучаствовал в челлендже «Оставайся дома». Футболист чеканил рулон туалетной бумаги, но в концовке отбил его прямо в лицо своей девушке.

«Берегите своих девушек», — написал Дубинчак в своём «инстаграме», выложив видео происшествия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

«В стране кризис с туалетной бумагой, а вы чеканите». Реброву пришлось ответить на критику
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020