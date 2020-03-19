Украинский футболист попал в лицо своей девушке рулоном туалетной бумаги. Видео

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за львовские «Карпаты», неудачно поучаствовал в челлендже «Оставайся дома». Футболист чеканил рулон туалетной бумаги, но в концовке отбил его прямо в лицо своей девушке.

«Берегите своих девушек», — написал Дубинчак в своём «инстаграме», выложив видео происшествия.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.