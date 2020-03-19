М. Кержаков записал видеообращение для болельщиков по ситуации с коронавирусом

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков записал обращение к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.
«Дорогие болельщики! К сожалению, сейчас мы не можем порадовать вас своей игрой. В сложившейся ситуации главное — это ваше здоровье. Уверен, что при соблюдении всех мер безопасности и предосторожности скоро мы сможем справиться с этой проблемой. Сейчас же обезопасьте себя и своих близких. Будьте осторожны, берегите себя и свое здоровье», — сказал Кержаков в видеообращении, размещённом на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Ранее полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в рамках акции Москомспорта по борьбе с коронавирусом также записал обращение к болельщикам.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
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