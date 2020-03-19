В Беларуси стартовал чемпионат страны. Больше в футбол не играют нигде в Европе

В Беларуси стартовал чемпионат страны. В данный момент это последний чемпионат в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В матче 1-го тура минский «Энергетик-БГУ» обыграл борисовский БАТЭ со счётом 3:1. Встреча состоялась в Минске на стадионе РЦОР по футболу БГУ. Обслуживал матч арбитр Дмитрий Доля.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 27-й минуте автором забитого мяча стал Джасурбек Яхшибоев, которому ассистировал Дэвид Тве. Через несколько минут преимущество минчан увеличил Яхшибоев с передачи Авоно Атеменге. В середине второго тайма разрыв в счёте сократил Максим Скавыш. В концовке матча окончательный счёт установил Душан Бакич с паса Тве.

В другом матче 1-го тура солигорский «Шахтёр» дома уступил жодинскому «Торпедо-БелАЗ» со счётом 0:1.