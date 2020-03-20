Лукаку: «Ювентус» был близок, чтобы подписать меня, но я всегда хотел в «Интер»

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что прошлым летом он выбирал между переходом в миланский клуб и туринский «Ювентус».

«Плохой год может случиться с каждым. И в определённый момент я понял — все, хватит. Это была сложная ситуация, в который я должен был принять решение. У Сульшера большой кредит доверия в клубе. Он помог мне уйти из „Манчестер Юнайтед“. Он хотел оставить меня, но я сказал: «Я всё».



Да, «Ювентус» хотел меня. Они были близки к тому, чтобы меня подписать. Но я был всегда за переход в «Интер». Потому что когда я был маленьким, «Интер» был королём Италии. Я наблюдал за Адриано, Роналдо, Вьери. Поэтому когда пришел Конте, который хотел видеть меня ещё в «Челси», я решил, надо идти», — приводит слова Лукаку Football Italia.