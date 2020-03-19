Защитник «Рубина» Данченко показал, как тренируется дома со своей девушкой

Защитник казанского «Рубина» Олег Данченко принял участие в челлендже «Оставайся дома». Клуб на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, на котором футболист тренируется со своей девушкой.

На видео Данченко, лёжа на полу, поднимает девушку за ноги. Затем пара пасует друг другу мяч головой.

«В форме при любых условиях! Наглядный пример от Олега Данченко и его возлюбленной Виктории», — такой подписью сопровождается видео.

Челлендж «Оставайся дома» призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Одно из популярных занятий среди футболистов — чеканка рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.