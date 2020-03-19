Футболист клуба четвёртого испанского дивизиона заразился коронавирусом

Полузащитник «Бергантиньоса» Йелко Алфая сообщил, что он заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает Besoccer.

«Может быть, я не должен этого делать, но прежде чем это появится в новостях, я предпочитаю сказать сам. У меня положительный результат теста на коронавирус. У меня практически нет симптомов заболевания, так что я в полном порядке», — сказал футболист.

22-летний Алфая играет на позиции левого полузащитника. «Бергантиньос» выступает в четвёртом по силе дивизионе испанского футбола — Терсере. Клуб играет в первой группе и после 27 туров занимает 14-е место в турнирной таблице.

В данный момент соревнования остановлены из-за пандемии коронавируса. По последней информации, число заражённых в Испании составляет около 15 тысяч человек.