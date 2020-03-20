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Жена Месси поздравила Лионеля с днём отца

Жена Месси поздравила Лионеля с днём отца
Футбол / Испания 0

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, поздравила футболиста с днём отца.

«С днём отца, Лео Месси! Спасибо, что всегда был примером для наших детей, которые любят тебя и восхищаются тобой каждый день! Сегодня как никогда мы празднуем вместе», — написала Рокуццо в своём «инстаграме», прикрепив фотографию Месси с детьми.

В 2009 году Месси сообщил, что у него есть девушка из Аргентины. Через некоторое время стало известно, что он встречается с Рокуццо. 2 ноября 2012 года у Лионеля и Антонеллы родился сын Тьяго. В 2015 и 2018 году в семье форварда на свет появились ещё двое сыновей — Матео и Чиро.

32-летний Месси является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

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