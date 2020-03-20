Жена Кокорина закупила полную тележку продуктов. Фото

Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото, сделанное после визита в магазин.

Валитова сфотографировала себя в лифте с продуктовой тележкой, наполненной пакетами с покупками.

Вчера, 19 марта, Кокорину исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения, а также многие другие футболисты.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.