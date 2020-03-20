Хагуш: если «Спартак» устраивает 8-е место, пожалуйста. «Арсенал» хочет быть выше седьмого
Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон и распределить места согласно текущей турнирной таблице.
«Завершить сезон по итогам 22 туров это точно не выход. Если «Спартак» устраивает нынешнее восьмое место, пожалуйста. А мы хотим подняться выше седьмого, на котором сейчас находимся. Добровольно отказываться от борьбы за зону еврокубков «Арсенал» не намерен», — приводит слова Хагуша «Советский спорт».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.
Федун: наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд
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