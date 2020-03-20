Паредес, Гарсия и Кураньи поздравили Кокорина с днём рождения

Полузащитник «Пари Сен Жермен» Леандро Паредес, хавбек «Бетиса» Хави Гарсия и экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поздравили нападающего «Сочи» Александра Кокорина с днём рождения.

Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Гарсия в свою очередь защищал цвета клуба с 2014 по 2017 год.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения.