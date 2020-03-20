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Рами о ситуации с коронавирусом: боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол

Рами о ситуации с коронавирусом: боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол
Футбол / РПЛ 0

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о ситуации с коронавирусом, из-за которой многие страны закрыли свои границы.

«Чемпионат был приостановлен и я лично думаю, что пауза продлится дольше, чем ожидается. Со своей стороны я слушаю врачей, у меня была возможность принять меры защиты, потому что в Сочи нет карантина, хотя у нас был совет от клуба избегать оживлённых мест. У меня небольшая проблема в том, что все сейчас находятся здесь, все зарабатывают на жизнь, возвращаться во Францию сложно. У меня есть контракт с «Сочи». Мне 34 года… Ты никогда не знаешь, когда сможешь поехать, повсюду карантин. Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол. Это всё трудно, я скучаю по своим детям, но я собираюсь подождать, набраться терпения и посмотреть, что происходит», — приводит слова Рами RMC Sport.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

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