Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом. Команду отправят на двухнедельный карантин

В «Айнтрахте» сообщили о первом случае заражения коронавирусом.

«После того, как игрок пожаловался на недомогание и типичные симптомы болезни, был проведён тест. В конечном итоге он дал положительный результат. Вся команда, а также персонал и некоторые сотрудники клуба скоро пройдут тестирование и также отправятся на обязательный 14-дневный карантин», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 9 тыс. смертей.