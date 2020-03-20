Аршавин и Быстров показали, как исполняют буллиты. Видео

Бывшие футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров показали, как исполняют буллиты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста в 2018 году. Начинал карьеру Андрей в «Зените», цвета которого защищал с 1999 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 год. Также экс-форвард выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В сборную России вызывался с 2002 по 2012 год.
В ходе карьеры Аршавин трижды становился чемпионом России, по разу завоёвывал Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также выигрывал Суперкубок Казахстана и дважды — Кубок страны. С национальной командой он в 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.
Быстров в свою очередь защищал цвета сине-бело-голубых с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 год, приняв участие в 197 играх. Также он играл за «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.
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