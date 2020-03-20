Форвард «Реала» Йович извинился перед болельщиками за нарушение правил карантина

Сербский нападающий «Реала» Лука Йович извинился перед болельщикам за нарушение правил карантина. Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Йович разозлил болельщиков Сербии решением вернуться в страну, проигнорировав необходимость двухнедельного карантина в Мадриде из-за ситуации с коронавирусом.
«Прежде всего, я думаю, неправильно, что я сейчас являюсь главной темой для обсуждения в эти дни, и люди больше говорят обо мне, а не о главных героях этого кризиса – врачах и медицинских работников. Когда я был в Испании, мой результат теста на коронавирус был отрицательным. Я решил поехать в Сербию, чтобы быть рядом с семьёй. В Сербии я прошёл тест ещё раз и снова получил отрицательный результат. Жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали своё дело и не дали мне точных инструкций, как действовать в самоизоляции. В Испании было можно выйти в аптеку и супермаркет. Хочу извиниться перед всеми», — написал Йович в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.
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