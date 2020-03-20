«Оставайтесь дома ради неё». Рами посмеялся над массовой скупкой туалетной бумаги

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал фото в «Инстаграме», представ в образе бегущего в руках с туалетной бумагой вместе с персонажем фильма «Пираты Карибского моря» Джеком Воробьём, посмеявшись над массовой скупкой туалетной бумаги из-за пандемии коронавируса.
«Онлайн из России. Я отношусь к этому с небольшим юмором, но это не мешает мне понимать серьеёность проблемы. Желаю всего наилучшего вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если вы не поняли. Оставайтесь дома специально ради неё», — написал Рами в своём «инстаграме»
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Адиля Рами.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.
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