Популярное приложение обнаружило в ивуарийском защитнике ЦСКА Гогуа 43% русских черт лица

Пресс-служба московского ЦСКА воспользовалось популярным приложением Ethnicity Estimate и на официальной странице клуба в «Инстаграме» разместила несколько фотографий игроков, пропущенных через него. Основная функция приложения заключается в том, чтобы посредством фотографии того или иного человека определить его этническую принадлежность.
Согласно Ethnicity Estimate, ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа на 43% похож на русского, на 40% на африканца и 15% на бразильца. Российские защитники «армейцев» Игорь Дивеев и Георгий Щенников по мнению приложения имеют лишь 36% и 26% русских черт соответсвенно. У Дивеева преобладают черты австрийца (40%), а у Щенникова – чеха (53%).
«Встречаются как-то чех, австриец и русский… Что было дальше?», — гласит подпись пресс-службы клуба к опубликованным результатам приложения.
Посмотреть результаты, полученные через приложение, можно в «инстаграме» ЦСКА.
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