«Спасибо, что рискуете своей жизнью». Неймар поаплодировал работникам здравоохранения

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар в «Инстаграме» опубликовал видео с аплодисментами в адрес работников медицины, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.
«Аплодисменты всем работникам здравоохранения, спасибо за то, что рискуете своей жизнью», — подписал видео Неймар.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее стало известно, что Неймар и Тьяго Силва решили вернуться в Бразилию на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 9 тыс. смертей. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Франции и другие ведущие турниры мира.
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