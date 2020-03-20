Лукаку – о коронавирусе: в такие трудные моменты мы начинаем ценить то, что имеем

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выразил мнение об опасности коронавируса для каждого человека, а также рассказал, как тяжело ему приходится без родных и близких в период самоизоляции.

«Как долго я был на карантине? 9 дней. Я хотел потренироваться и спросил в клубном чате: у кого есть велотренажёр? И через два часа они привезли его! Я работаю с моим физиотерапевтом, каждый день он приносит мне еду из учебного центра. На обед я ем в основном рыбу и овощи.

Я скучаю по своей матери, по повседневной жизни, сыну, даже брату. Это тяжело, потому что запрещено общаться с другими людьми. Но я также скучаю по тренировкам, играм и фанатам.

Вы должны быть максимально осторожны, это может коснуться каждого, можно случайно подцепить вирус, а затем пойти домой и заразить своих близких… У моей мамы диабет, поэтому я сейчас не вижу её. Она также не выходит с город, она прогуливается вокруг квартала и сразу же идёт домой. В такие трудные моменты мы начинаем ценить то, что имеем. Я счастливчик. Эти дни возвращают меня назад, в ту пору, когда я был ребёнком», — сказал Лукаку в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших.