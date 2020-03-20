Баннер «Ступино», стычки, выбегания, мощные пирошоу — околофутбольные события в РПЛ. Фото
17 марта в Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение приостановить проведение сезона российской Премьер-Лиги как минимум до 10 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.
Пока РПЛ на паузе, предлагаем вспомнить самые громкие околофутбольные события за последние несколько лет в российской Премьер-Лиге на трибунах и за её пределами, запечатлённые специальными корреспондентами «Чемпионата».
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