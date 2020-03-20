Пеле рассказал о своём самочувствии после операции

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о своём состоянии здоровья. В феврале 2020 года Эдиньо, сын бразильца, рассказал, что Пеле перенёс операцию по замене тазобедренного сустава и столкнулся со сложностями реабилитации.

«Депрессия? Я не знаю, может, меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы, операция на бедре и другие. Обо мне начали волноваться, и я действительно это ценю, однако появились выдумки о моей депрессии. Когда в какие-то моменты мне было больно, я не отказывался от интервью и говорил, что переживаю из-за травмы. Слава богу, я не могу только ездить на велосипеде. После всего, что я делал в спорте, слава богу, я восстанавливаюсь», – приводит слова Пеле CNN Brasil.