«Барселона» договорилась с «Сан-Паулу» о трансфере 19-летнего форварда
«Барселона» согласовала переход 19-летнего нападающего Густаво Майи, который выступает за бразильский «Сан-Паулу». Об этом сообщает Sport.es.
В руководстве бразильского клуба сообщили, что «Барселона» уже заплатила € 1 млн за футболиста, а остальная часть суммы (€ 3,5 млн) будет выплачена до 30 июня.
По данным источника, ранее бразильским форвардом интересовались клубы из английской Премьер-лиги. Действующее соглашение 19-летнего нападающего рассчитано до июня 2022 года. В прошлом он выступал в составе сборных Бразилии U16 и U17.
В этом сезоне Майя принял участие в розыгрыше Кубка Сан-Паулу среди молодёжных команд, где забил 3 гола в 7 матчах, после чего был включён в заявку команды на матч чемпионата Паулисты.
«Барселона» намерена приобрести четырёх игроков предстоящим летом
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