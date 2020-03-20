«Барселона» договорилась с «Сан-Паулу» о трансфере 19-летнего форварда

«Барселона» согласовала переход 19-летнего нападающего Густаво Майи, который выступает за бразильский «Сан-Паулу». Об этом сообщает Sport.es.

В руководстве бразильского клуба сообщили, что «Барселона» уже заплатила € 1 млн за футболиста, а остальная часть суммы (€ 3,5 млн) будет выплачена до 30 июня.

По данным источника, ранее бразильским форвардом интересовались клубы из английской Премьер-лиги. Действующее соглашение 19-летнего нападающего рассчитано до июня 2022 года. В прошлом он выступал в составе сборных Бразилии U16 и U17.

В этом сезоне Майя принял участие в розыгрыше Кубка Сан-Паулу среди молодёжных команд, где забил 3 гола в 7 матчах, после чего был включён в заявку команды на матч чемпионата Паулисты.