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Колосков: спорт не понесёт глобальных потерь из-за эпидемии коронавируса

Колосков: спорт не понесёт глобальных потерь из-за эпидемии коронавируса
Футбол 0

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.

«Это общечеловеческая трагедия. К сожалению, люди заражаются, умирают, становятся инвалидами. Возможно, отчасти краски сгущаются. Наверняка есть и провокаторы. Говорят, в некоторых магазинах нельзя купить гречку, туалетную бумагу. Но с этим надо бороться. Понятно, что пройдёт время, всё наверстается и больших потерь в качестве не будет. У нас есть пример Александра Кокорина, который выбыл на год, а потом сумел вернуться на прежний уровень. Поэтому, думаю, глобальных потерь для спорта не будет.

Перенос Евро-2020 отрицательно повлияет на подготовку сборной России, потому что наша команда пробилась в финальную стадию турнира, а значит, у неё были запланированы тренировочные сборы, наигрывался состав, шла работа над физической формой и психологией. Затем должны были последовать контрольные игры. Поэтому для тренеров всех сборных это было не лучшее решение. Но в данной ситуации никто не может давать спортсменам никаких рекомендаций — ни РПЛ, ни РФС, ни УЕФА. Кто-то закроется на сборах, кто-то будет тренироваться по индивидуальным программам. Вариантов очень много», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Колосков: перенос Евро — это идеально для России. Надо отменить всё ради праздника Победы
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