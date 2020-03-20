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«Где я могу купить новую люстру?» Хавбек «Спартака» Крал поддержал популярный челлендж

«Где я могу купить новую люстру?» Хавбек «Спартака» Крал поддержал популярный челлендж
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал принял участие в челлендже «Оставайся дома». На своей странице в «Инстаграме» футболист опубликовал видео, на котором он чеканит рулоном туалетной бумаги и попадает им в люстру.

«Кстати, где я могу купить новую люстру?» – написал Крал.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулоном туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, а также форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

Хавбек «Спартака» Крал самостоятельно тренируется в Москва-Сити в условиях карантина
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