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Защитник «Спартака» Айртон поддержал челлендж и попал туалетной бумагой в камеру

Защитник «Спартака» Айртон поддержал челлендж и попал туалетной бумагой в камеру
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Видео с бразильцем опубликовала пресс-служба красно-белых в «Инстаграме». На нём Айртон обрабатывает руки антисептиком, после чего начинает чеканить рулоном туалетной бумаги и, ударив по нему, попадает в камеру.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в челлендже приняли многие звёзды мирового футбола, среди которых защитник «Реала» Серхио Рамос, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и другие. Также поучаствовал целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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