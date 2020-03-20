«Милан» может заплатить € 40 млн за полузащитника «Бетиса» Фекира

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает AS.

По данным источника, «Бетис» не готов отпустить футболиста менее чем за € 40 млн. Также в соглашении с футболистом, рассчитанном до июня 2023 года, прописан пункт о сумме отступных в размере € 100 млн. Фекир перешёл из французского «Лиона» в «Бетис» летом 2019 года за € 20 млн. Если трансфер футболиста в «Милан» состоится, «Лион» получит 20 процентов от сделки.

В нынешнем сезоне Фекир провёл в составе «Бетиса» 22 матча, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. На данный момент испанский чемпионат, как и большинство европейских футбольных первенств, приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.