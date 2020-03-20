Видео: вернувшийся из Германии Шюррле тренируется в условиях карантина

Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле в своём аккаунте в «Инстаграме» показал, как тренируется дома в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



«Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко», — написал 29-летний немецкий футболист.



17 марта Шюррле вылетел в Москву из Германии, где восстанавливался после травмы. По прибытии в Россию хавбек был помещён на карантин. В настоящее время работа «Спартака» приостановлена, Премьер-Лига также поставлена на паузу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.