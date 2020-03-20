Видео: вернувшийся из Германии Шюррле тренируется в условиях карантина
Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле в своём аккаунте в «Инстаграме» показал, как тренируется дома в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
«Моя утренняя разминка! Четыре раунда! Легко», — написал 29-летний немецкий футболист.
17 марта Шюррле вылетел в Москву из Германии, где восстанавливался после травмы. По прибытии в Россию хавбек был помещён на карантин. В настоящее время работа «Спартака» приостановлена, Премьер-Лига также поставлена на паузу.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
Полузащитник «Спартака» Шюррле рассказал, как проводит время на карантине в Москве
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