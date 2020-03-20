Российские клубы получат отсрочку по уплате налогов

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в сфере спорта будут введены налоговые каникулы. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, в порядке, предусмотренном поручением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года», – говорится в заявлении.

Ранее о необходимости введения налоговых каникул в сфере спорта заявил владелец московского «Спартака» Леонид Федун.