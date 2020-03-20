Хавбек «Баварии» Толиссо может продолжить карьеру в «Интере»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо может перейти в миланский «Интер» грядущим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Интер» готов отдать за 25-летнего француза € 35 млн, а в трансфере лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте, который хотел приобрести игрока, когда ещё возглавлял «Челси».

Толиссо защищает цвета мюнхенского клуба с 2017 года. Ранее он на протяжении четырёх лет выступал за «Лион», воспитанником которого является. Сумма трансфера игрока в «Баварию» составила € 41,5 млн.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» намерены расстаться с Толиссо и ещё несколькими игроками основы в летнее трансферное окно, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов и разгрузить зарплатную ведомость.