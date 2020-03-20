Наставник сборной Англии Саутгейт обратился к фанатам в связи с эпидемией коронавируса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо британским болельщикам в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Главная задача для каждого на ближайшие месяцы – следить за своей семьёй. Трудитесь вместе, чтобы мы могли преодолеть самое страшное испытание, с которым столкнулись за последние десятилетия.
От имени сборной и персонала я хотел бы выразить соболезнования тем, кто уже потерял близких. Мы мысленно с вами и с теми, кто столкнётся с подобным в ближайшее время.
Приглядывайте друг за другом. Пожалуйста, не страдайте в одиночестве, помните, через какие испытания приходилось пройти ранее. Вместе мы справимся», – приводит слова Саутгейта BBC.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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