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Ракитич отклонил выгодное предложение «Ювентуса» и хочет вернуться в «Севилью»

Ракитич отклонил выгодное предложение «Ювентуса» и хочет вернуться в «Севилью»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отказался от переезда в Италию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, зимой предложение по 32-летнему футболисту делал «Ювентус». Бьянконери были готовы заплатить за Ракитича € 42 млн, а самому хавбеку предлагали оклад, превышающий его нынешнюю зарплату. Предложение устраивало «Барселону», однако Иван, несмотря на потенциальную выгоду, решил не уезжать в Италию и остаться в стане сине-гранатовых.

При этом Ракитич уже определился с планами на будущее. В летнее трансферное окно он, скорее всего, покинет «Барселону», и его целью является возвращение в «Севилью», цвета которой он защищал до перехода в каталонский клуб. За этот вариант выступает и семья хорвата.

Переговоры Ракитича с китайским клубом сорвались из-за коронавируса
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