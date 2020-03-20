«Сидеть дома слишком скучно!» Бистрович рассказал, как проводит время на карантине

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, чем занимается во время нахождения на карантине из-за эпидемии коронавируса.

«Ситуация такая, какая есть. Из клуба каждый день нам присылают план тренировки, чтобы мы не теряли свою форму и находились в хорошем физическом состоянии. Очень жду, когда всё это закончится. Я почти не выхожу из дома, только в случае крайней необходимости. Почти всё время провожу в квартире. Смотрю сериалы, фильмы со своей девушкой. Но скажу честно, для меня это слишком скучно! Не люблю сидеть дома. Какие книги читаю? Мне нравятся спортивные автобиографии. Последнее, что прочёл, это о Рафаэле Надале и Златане Ибрагимовиче. Очень понравилось.



Сталкивался ли с дефицитом товаров в магазине? Ходил в большой продуктовый три дня назад, купил довольно много продуктов, чтобы мог долго не выходить из дома. Никакого дефицита я не заметил. И народу было не так много, как обычно. Паники точно не было. Думаю, что и дальше проблем не возникнет.



В России вообще очень мало заболевших, по сравнению с остальным миром. Возможно, Москву всё обойдёт стороной. Боюсь ли коронавируса? Наверное, нет. Доктора дали определённые рекомендации по защите, я всё соблюдаю. Думаю, всё будет хорошо. Надеюсь, скоро приступим к тренировкам», — приводит слова Бистровича Sport24.